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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيضات تصل لـ191 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة رينو ميجان في مصر

رينو ميجان رينو ميجان 
رينو ميجان رينو ميجان 

شهدت السيارة رينو ميجان تخفيضات سعرية رسمية شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث انخفضت أسعار الفئة الاولى عن عائلة الـ 1600 سي سي بقيمة قدرها 191 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بنحو 85 ألف جنيه، و30 ألف جنيه لأسعار الفئة الثالثة والرابعة.

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كما تراجعت الاسعار الرسمية لجميع فئات عائلة الـ 1300 سي سي "تيربو"، حيث انخفضت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 30 ألف جنيه، بالاضافة إلى تراجع يقدر بـ 50 ألف جنيه لاسعار الفئة الثانية، وانخفاض رسمي يبلغ 80 ألف جنيه للفئة الثالثة والرابعة، بينما قدمت الفئة الخامسة بنفس السعر السابق والذي بلغ مليون و650 ألف جنيه.

رينو ميجان 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان في مصر بعد تخفيضات أبريل الجديدة

رينو ميجان 

القدرات الفنية للسيارة رينو ميجان

 

زودت السيارة رينو ميجان بمحرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا وعزم دوران 156 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وزمن للتسارع يقدر بـ 11.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة، كما دعمت بمحرك اخر سعة 1300 تيربو، بقوة 150 حصان و240 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية.

رينو ميجان 

 

الأسعار الرسمية للسيارة للسيارة رينو ميجان في السوق المصري 

 

أسعار رينو ميجان محرك 1600 CC

الفئة الأولى بسعر مليون و99 ألف جنيه بدلاً من مليون و290 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و290 ألف جنيه بدلاً من مليون و375 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و400 ألف جنيه بدلاً من مليون و430 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و410 ألف جنيه بدلاً من مليون و440 ألف جنيه.

رينو ميجان 

أسعار رينو ميجان محرك 1300 CC "تيربو"

الفئة الأولى بسعر مليون و420 ألف جنيه بدلاً من مليون و450 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و480 ألف جنيه بدلاً من مليون و530 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و580 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و510 ألف جنيه بدلاً من مليون و590 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر مليون و650 ألف جنيه.

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