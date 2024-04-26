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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس GLC 300 "أعلى فئة" كوبيه 2023 .. للبيع بهذا السعر

مرسيدس GLC 300 موديل
مرسيدس GLC 300 موديل 2023

ظهرت السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2023 للبيع على الإنترنت، عبر إحدى المنصات المتخصصة في مجال السيارات، مع حالة الزيرو وبمفهوم الفبريقا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى انتمائها لموديلات الـ"كوبيه"، وبتصميم رياضية ينتمي إلى عائلة الـ SUV الفاخرة.

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تحتوي السيارة مرسيدس GLC 300 على مجموعة من التجهيزات منها، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، مثبت سرعة، مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية، فرش جلد، مقاعد ذات تحكم كهربائي بأوضاع الجلوس.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023 

دعمت السيارة مرسيدس GLC 300 بنظام صوتي ترفيهي مع باقة من المكبرات، شاشة تدعم التطبيقات الحديثة مع نظام ملاحة ولعرض الخرائط، برنامج رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، جنوط رياضية.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023 

وزودت السيارة مرسيدس GLC 300 بمرايا كهربائية التحكم "ضم"، وسائد هوائية للحماية، أنظمة فرامل عالية الاداء، وإضاءة LED، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي "تاتش"، فرامل يد كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023 

وتستمد السيارة مرسيدس GLC 300 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 268 حصانا و600 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

مرسيدس GLC 300 موديل 2023 

سعر السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2023 

 

تباع السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2023 صاحبة هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه.

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