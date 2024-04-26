أسعار رينو داستر تتراجع 10 آلاف جنيه .. اعرف بكام ؟

شهدت الفئة الأولى من طرازات رينو داستر الرياضية، انخفاض سعرها رسميا بشكل بسيط، حيث قدر بـ 10 آلاف جنيه، بينما ثبتت أسعار الفئة الثانية من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، مع توافرها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات ضمن موديلات 2024.

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو داستر موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى إستعراض أبرز المواصفات الفنية

رينو داستر 2024

أبرز مواصفات وتجهيزات رينو داستر 2024

زودت السيارة بمحرك 1600 CC، يمكنه إنتاج 115 حصانا و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع جنوط رياضية، حساسات ركن، كاميرا، شاشة داخلية تعمل باللمس، مثبت سرعة، قفل مركزي، ريموت تحكم.

رينو داستر 2024

وتحتوي السيارة رينو داستر 2024 على مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، خاصية المساعدة على تجاوز المنحدرات والمرتفعات، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP.

رينو داستر 2024

أبعاد السيارة رينو داستر 2024

طول كلي 4341 مم.

عرض كلي 1804 مم.

ارتفاع كلي 1693 مم.

خلوص ارضي 210 مم.

طول قاعدة العجلات 2674 مم.

مساحة التخزين الخلفية 445 لتر.

رينو داستر 2024

الأسعار الرسمية للسيارة رينو داستر 2024 في السوق المصري

الفئة Vision رينو داستر 2024 بسعر مليون و100 ألف جنيه بدلاً من مليون و110 ألف جنيه.

الفئة Signature رينو داستر 2024 بسعر مليون و290 ألف جنيه.