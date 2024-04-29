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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2024

تتصدر السيارة شيري اريزو 5 قائمة أرخص السيارات التي يقدمها الصانع الصيني في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى مانيوال والفئة الثانية والثالثة تعتد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

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وشهدت هذه النسخة انخفاضات سعرية رسمية داخل السوق المصري خلال الشهر الجاري، حيث تراجعت أسعارها بقيمة قدرها 110 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، لتبدأ من 630 ألف جنيه بدلًا من 740 ألف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2024

دعمت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بمكيف هواء، 4 نوافذ كهربائية، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 عدد من التجهيزات منها، حساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، جنوط رياضية، فتحة سقف كهربائية.

شيري اريزو 5 موديل 2024

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان، بالاضافة إلى 141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي.

 

أسعار شيري اريزو 5 موديل 2024 

 

الاسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 قبل التخفيضات

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 785 ألف جنيه.

 الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 810 ألف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بعد التخفيضات 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 630 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 675 ألف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 700 ألف جنيه.

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