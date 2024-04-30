أخبار السيارات| أرخص عربية صينية موديل 2024 بعد التخفيضات .. أصغر سيارة مستعملة بأفضل سعر.. أسعار تويوتا كورولا 2024 دون أوفر برايس

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتصدر السيارة شيري أريزو 5 قائمة أرخص السيارات التي يقدمها الصانع الصيني في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى مانيوال والفئتين الثانية والثالثة تعتد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

تعتبر السيارة شيفروليه سبارك، واحدة من أصغر السيارات التي انطلقت بالسوق المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الهاتشباك، مع أبعاد خارجية متقاربة إلى حد كبير، كما تعد من أكثر السيارات الاقتصادية نسبة لمحركها الصغير.

تواصل السيارة بروتون ساجا تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد تداول أسعارها من جديد ولكن ضمن موديلات 2024، وتعد هذه النسخة واحدة من أرخص الإصدارات المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان متوسطة الحجم.

تباع السيارة أسعار تويوتا كورولا 2024 في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من مليون و300 ألف جنيه، بعد اختفاء قيمة الأوفر برايس غير الرسمية، والتي كانت تفرض من قبل بعض التجار والموزعين خلال الأشهر الماضية مقابل التسليم الفوري.

ظهرت السيارة الصينية جيلي إمجراند للبيع على الإنترنت، حيث قدمت عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل، ولكن بحالة الفبريكا من الداخل.