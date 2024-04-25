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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2024 بحالة الزيرو .. للبيع بأرخص سعر

تويوتا كورولا 2024
تويوتا كورولا 2024

تعتبر سيارة تويوتا كورولا من أبرز السيارات الاعتمادية داخل السوق المصري، وظهرت إحدى إصداراتها للبيع على الانترنت، بحالة الزيرو وضمن موديلات الفئة الثالثة 2024، مع حالة الفبريقا بشكل كامل داخليًا وخارجيًا.

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وتضم السيارة تويوتا كورولا 2024 التي نتحدث عنها، عددا من التجهيزات منها شاشة ديجيتال تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع مقود حركة مالتي فانكشن يدعم عددا من أوامر التحكم، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة.

تويوتا كورولا 2024

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2024 على مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج متعددة، ونظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية لجميع أمامية وخلفية، قفل مركزي، مرايا جانبية ذات تحكم كهربائي "ضم"، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، جنوط، مصابيح ضباب.

تويوتا كورولا 2024

وزودت السيارة بوسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، نظام مانع السرقة إيموبليزر، إنذار، مع شبكة أمامية باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح حادة الشكل.

تويوتا كورولا 2024

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2024 فنيًا على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تويوتا كورولا 2024

سعر السيارة تويوتا كورولا 2024 بحالة الزيرو 

 

ظهرت السيارة تويوتا كورولا 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت، عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ مليونا و350 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة SMART نحو مليون و500 ألف جنيه.

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