اركب سيارة موديل 2015 «فبريكا» بأرخص سعر

ظهرت السيارة الصينية جيلي إمجراند للبيع على الإنترنت، حيث قُدمت عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل، ولكن بحالة الفبريكا من الداخل.

وتعتبر السيارة جيلي إمجراند من أشهر السيارات الصينية التي قدمت بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، مع امتلاكها عددا من التجهيزات ومنها، جنوط، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء هواء.

جيلي امجراند

وتأتي السيارة جيلي إمجراند بمقدمة أمامية حادة الشكل، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، واشارات جانبية بالمرايات، عجلة قيادة باور ستيرنج، ونظام صوتي ترفيهي، بينما دعمت النسخة صاحبة هذا الموضوع بمستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف وكاميرا، وشاشة ملونة تعمل باللمس.

جيلي إمجراند

وجاءت السيارة جيلي إمجراند بأبعاد خارجية بلغت 4635 مم للطول الكلي، و1789 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1470 مم، بالإضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2650 مم، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار.

جيلي إمجراند

سعر جيلي إمجراند 2015

ظهرت السيارة جيلي إمجراند موديل 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الإنترنت بسعر يبلغ 220 ألف جنيه.