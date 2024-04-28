سيارة اقتصادية «أوتوماتيك» بأرخص سعر للزيرو.. صور

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير 2024 من أكثر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، والتي تقدم عبر فئة واحدة، دون أوفر برايس، مع باقة من التجهيزات، وبتصميم خارجي يقارب قرينتها سويفت ولكن بإطلالة السيدان صغيرة الحجم.

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، مصابيح حادة الشكل، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، جنوط، مفهوم رباعي الأبواب مع حقيبة تخزين تتسع لـ 378 لترا.

سوزوكي ديزاير موديل 2024

وزودت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 بقفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، انذار مانع للسرقة، مكيف هواء، زجاج كهربائي، وزجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX و USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سوزوكي ديزاير موديل 2024

تحتوي السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 على شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، حساسات ركن خلفي لسهولة عملية الاصطفاف، ريمت تحكم، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP.

سوزوكي ديزاير موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024

محرك 1200 سي سي 4 سلندر.

قوة إجمالية 85 حصان.

113 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية.

سرعة قصوى 175 كم/ساعة.

سوزوكي ديزاير موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 في مصر

تباع السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 في السوق المصري بقيمة قدرها 669 ألف جنيه، ودون أوفر برايس.