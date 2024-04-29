أصغر سيارة مستعملة موديل 2011 «هاتشباك» بأفضل سعر

تعتبر السيارة شيفروليه سبارك، واحدة من أصغر السيارات التي انطلقت بالسوق المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الهاتشباك، مع أبعاد خارجية متقاربة إلى حد كبير، كما تعد من أكثر السيارات الاقتصادية نسبة لمحركها الصغير.

واشتهرت هذه النسخة بين جمهور الفتيات والشباب بشكل عام، نسبة إلى العديد من المقومات، أبرزها التصميم الخارجي وسعرها، وظهرت إحدى هذه النسخ للبيع على الإنترنت تحت مفهوم المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي لبعض التحديثات التجميلية عدا السقف.

شيفروليه سبارك

تأتي السيارة شيفروليه سبارك التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد من التجهيزات منها، جنوط رياضية متعددة الأضلاع، سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة.

شيفروليه سبارك

وتضم السيارة شيفروليه سبارك فرش من الجلد وللأرضية، ومكيف هواء يدوي، بالإضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرنج، مصابيح ضباب، إلى جانب وجود كاميرا خلفية، إضافة مع حساسات ركن، وذلك لسهولة عملية الاصطفاف.

شيفروليه سبارك

وتأتي سيارة شيفروليه سبارك ضمن موديلات 2011، حيث تعتمد فنيًا على محرك 1000 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 68 حصانا و91 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد السيارة أوامر الحركة عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار.

سعر السيارة شيفروليه سبارك 2011

ظهرت السيارة شيفروليه سبارك موديل 2011 التي نتحدث عنها، للبيع على الإنترنت عبر إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر يبلغ 220 ألف جنيه.