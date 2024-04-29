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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

دون أوفر برايس.. أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

تويوتا كورولا 2024
تويوتا كورولا 2024

تباع السيارة أسعار تويوتا كورولا 2024 في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من مليون و300 ألف جنيه، بعد إختفاء قيمة الاوفر برايس غير الرسمية، والتي كانت تفرض من قبل بعض التجار والموزعين خلال الاشهر الماضية مقابل التسليم الفوري.

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وتعتبر السيارة تويوتا كورولا 2024 من أشهر الإصدارات المقدمة في السوق المصري عن فئة السيدان، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية التي يحظى بها الصانع الياباني، بالاضافة إلى احتوائها على باقة من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة.

 تويوتا كورولا 2024

حيث طرحت السيارة تويوتا كورولا 2024 في مصر عبر 5 فئات من التجهيزات وبسعر يصل إلى مليون 650 ألف جنيه، وتعتمد السيارة فنيا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 120 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 تويوتا كورولا 2024

وزودت السيارة تويوتا كورولا 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات منها وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

 تويوتا كورولا 2024

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2024 مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي 4 مكبرات، زجاج كهربائية ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى منها، حساسات ركن، كاميرا خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس، مثبت سرعة.

 

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا 2024 بدون أوفر برايس 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و390 ألف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر مليون و600 ألف جنيه.

الفئة الخامسة موديل 2024 بسعر مليون 650 ألف جنيه.

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