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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2003 فبريكا "أوتوماتيك" .. اعرف سعرها

تويوتا كورولا 2003
تويوتا كورولا 2003

ظهرت السيارة الأكثر شعبية في سوق المستعمل "تويوتا كورولا" موديل 2003، للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 250 ألف كيلومتر، ولكنها مازالت تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج أيضا عدا بعض الأجزاء التي تم طلائها للتحديث.

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وتعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 والتي لقبت بالـ"جمل"، واحدة من ابرز السيارات التي تحمل شعار العلامة اليابانية في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بسبب الأداء المميز، والاعتمادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها.

تويوتا كورولا 2003 

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2003 عدد من التجهيزات منها، 4 زجاج كهربائي، جنوط، سبويلر خلفي، مرايات ذات تحكم كهربائي من الداخل، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، راديو، مدخل USB، فرش من الجلد للمقاعد والارضية، وسائد هوائية للحماية.

وتعتمد السيارة تويوتا كورولا 2003على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار يعمل بتقنية الدفع الأمامي، ومقترن بمحرك إقتصادي سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 92 حصانا، 4 سلندر.

تويوتا كورولا 2003 

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2003 بتصميم السيدان، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، ومساحة تخزين خلفية واسعة، بالاضافة إلى طول كلي 4.39 متر، و1.695 متر للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1.47 متر، وقاعدة عجلات بطول كلي يبلغ 2.6 متر.

 

سعر السيارة تويوتا كورولا 2003 

 

تباع السيارة تويوتا كورولا 2003 التي نتحدث عنها في هذا السياق، بعد أن ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية على الانترنت بسعر 370 ألف جنيه.

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