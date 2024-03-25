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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اشترِ سيارة فبريكا موديل 2019 بأفضل سعر

لادا جرانتا
لادا جرانتا

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبأفضل سعر، وسط تنوع الخيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات، وعبر الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تتنوع الطرازات بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتجهيزات، وعامل السعر والذي يشكل أهمية كبيرة.

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وتعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من الخيارات المناسبة، نسبة إلى سعرها الاقتصادي مقارنة ببعض السيارات الاخرى والتي شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، وظهرت احدى اصدارات هذه السيارة للبيع على الانترنت بحالة المستعمل وتحت مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا.

لادا جرانتا 

وتنتمي السيارة لادا جرانتا صاحبة هذا الموضوع إلى موديلات 2019، وتأتي بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء يدوي، زجاج خلفي مظلل، زجاج أمامي كهربائي التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد من الجلد، بالاضافة إلى وجود وسائد هوائية للحماية، مع عمل جميع أعمال الصيانة الدورية واطارات محدثة.

لادا جرانتا 

وقطعت السيارة لادا جرانتا 2019 مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومتر، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 87 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي 5 غيار، وسرعة قصوى تصل لـ 172 كيلومتر في الساعة.

لادا جرانتا 

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 

 

تباع السيارة لادا جرانتا موديل 2019 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر 270 ألف جنيه.

لادا جرانتا 
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