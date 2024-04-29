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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بروتون ساجا تعود للسوق المصري بهذا السعر .. تفاصيل

بروتون ساجا 2024
بروتون ساجا 2024

تواصل السيارة بروتون ساجا تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد تداول أسعارها من جديد ولكن ضمن موديلات 2024، وتعد هذه النسخة واحدة من أرخص الاصدارات المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان متوسطة الحجم.

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دعمت السيارة بروتون ساجا 2024 إصدارها الجديد بمحرك سعة 1300 cc، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 95 حصانا وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بروتون ساجا 2024

وزودت بروتون ساجا 2024 بعدد من التجهيزات منها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام BA، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية AIRBAGS، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب، انذار.

بروتون ساجا 2024

وتحتوي السيارة بروتون ساجا 2024 على مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، جنوط 15 بوصة، نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات.

بروتون ساجا 2024

وتضم بروتون ساجا 2024 اشارات ضوئية بالمرايات الجانبية، بلوتوث، اضاءة نهارية، كاميرا خلفية، عجلة قيادة باور ستيرنج وتدعم عدد من وسائل التحكم، بالاضافة إلى مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، ومفهوم رباعي الابواب اضافة إلى حقيبة تخزين خلفية تتسع لـ 415 لتر.

سعر بروتون ساجا 2024 في مصر 

تأتي السيارة بروتون ساجا 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر يبلغ 659.900 جنيه، وكان اخر سعر رسمي لتلك النسخة يتراوح بين 430 و465 ألف جنيه.

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