انخفاضات جديدة في الأسعار على الأبواب.. الحكومة تُحارب المحتكرين وتُؤمن احتياجات المواطنين

تواصل الدولة جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين بالإضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة خلال الأيام المقبلة.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية شريك أساسي ومهم واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعًا في جميع المجالات، وسيتم إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة، موضحًا: "نحن بصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة".

مزيد من الانخفاضات في الأسعار

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين بالإضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة والأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات في الأسعار، كما تتواجد الحكومة على أرض الواقع لضبط الأسعار.