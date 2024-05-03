سياسي: سرقة ملابس نساء غزة تعبر عن مدى انحطاط جيش الاحتلال

عقب الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على واقعة تعمد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة التقاط صور داخل منازل الفلسطينيين بصحبة الملابس النسائية.

وقال الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما قامت به قوات جيش الاحتلال يؤكد أنهم نساء ولا يرقون إلى مستوى الرجال، والحرائر في غزة يسحقون أن نرفع لهم القبعة ونؤدي لهن التحية تقديرا واحتراما لتضحياتهم العظيمة، لافتا إلى أن الواقعة المؤسفة تشيرا إلى أن جنود الاحتلال ليست بهم أي نخوة أو رجولة ولا أي شيء يُمت للشرف بصلة.

سرقة ملابس

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سرقة ملابس نساء غزة تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصلوا إليه جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب كل جرائمها اللاإنسانية والعالم كله يقف متفرجا ومشاهدا على ما يحدث.

