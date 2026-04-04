خبير استراتيجي: إسقاط طائرة أمريكية فوق إيران يحرج واشنطن دوليًا

قال دينيس جاف، خبير الشؤون الاستراتيجية، إن إسقاط الطائرة الأمريكية فوق إيران، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك بأنه جزء من الحرب، يمثل إحراجًا واضحًا للولايات المتحدة على الساحة الدولية، كما يشكل ضغطًا داخليًا على الإدارة الأمريكية، موضحًا أن هذا التطور يعكس تناقضًا بين الخطاب السياسي والواقع الميداني.

وأضاف جاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصريحات ترامب بشأن القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية لم تكن دقيقة، مشيرًا إلى أن إيران لا تزال تمتلك قدرات صاروخية مؤثرة، سواء من حيث العدد أو منصات الإطلاق، وهو ما مكنها من إسقاط الطائرة الأمريكية، مؤكدًا أن هذا الحدث يبرز أن الأداء العسكري الأمريكي لم يكن بالحجم الذي تم الترويج له.

وأشار جاف إلى أن الولايات المتحدة لم تكن مضطرة لخوض هذه الحرب، معتبرًا أنها حرب اختيار تبناها ترامب، وليست نتيجة ضرورة استراتيجية ملحة، موضحًا أن هذا التوجه يعكس رؤية سياسية أكثر منه حسابات عسكرية دقيقة، وهو ما يفسر التباين بين التوقعات والنتائج على الأرض.