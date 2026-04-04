خبير: الاحتلال يعرقل وقف إطلاق النار ويوسع سيطرته الميدانية في غزة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة المماطلة والتعنت في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالأوضاع المتوترة على الجبهتين الإيرانية واللبنانية لتعطيل مسارات السلام وملفات إعادة الإعمار.

أوضح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن إسرائيل لم تلتزم ببنود التهدئة خلال الأشهر الماضية، حيث استمرت في خرق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد نحو 700 فلسطيني وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

أضاف أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع ميداني جديد على الأرض من خلال التوسع في السيطرة على ما يُعرف بـ«المناطق الحدودية» أو «المناطق الصفراء»، والتي باتت تمتد لتغطي أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، في محاولة لترسيخ وجوده الميداني وتغيير خرائط السيطرة داخل القطاع.