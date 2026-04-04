جامعة القاهرة تُطلق منصة «إتقان».. أكبر برنامج متكامل في تاريخها

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق منصة «إتقان» لتطوير وتأهيل كوادرها الإدارية، في خطوة غير مسبوقة تُعد الأشمل والأعمق في تاريخ الجامعة، مستهدفة جميع المستويات الإدارية، بدءًا من القيادات العليا وصولًا إلى الوظائف التنفيذية والعاملين، وذلك في إطار التزامها بتطوير رأس المال البشري، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 5 أبريل 2026، ويستمر لمدة ثمانية أشهر حتى نهاية نوفمبر 2026، متضمنًا 46 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 480 ساعة تدريبية، في سابقة تعكس حجم الاستثمار المؤسسي الذي توليه الجامعة لتنمية قدرات كوادرها الإدارية.

ويأتي إطلاق البرنامج دعمًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فضلًا عن توافقه مع معايير الجودة المحلية والدولية، بما يعزز مسار الجامعة نحو التحول إلى جامعة بحثية عالمية، ويرفع من قدرتها التنافسية.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة إلى التفاعل مع منصة «إتقان» والاستفادة من برامجها التدريبية، مؤكدًا أنها تمثل فرصة حقيقية لتطوير القدرات وصقل المهارات بما يتواكب مع متطلبات العمل الجامعي الحديث، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن الكادر الإداري الكفء يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن برنامج «إتقان» يُجسد هذه الرؤية، ويُترجمها إلى خطوات عملية تستهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم التطور المؤسسي وتحقيق أهدافه.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أنه تم إنشاء منصة «إتقان» كمنصة رقمية متكاملة لإدارة وتنفيذ البرنامج للعاملين بالجامعة، لتتيح تسجيل المشاركين، ومتابعة تقدمهم، وتقييم أدائهم بشكل لحظي، بما يدعم اتخاذ القرار ويضمن أعلى درجات الدقة والموضوعية. مشيرًا إلى أن برنامج «إتقان» يجسد رؤية الجامعة بأن التميز الأكاديمي والبحثي لا يكتمل دون جهاز إداري محترف قادر على تقديم خدمات مؤسسية متطورة تواكب مكانتها محليًا وإقليميًا.

ومن جهته، أشار الدكتور خالد سليمان، مدير مركز ضمان الجودة، إلى أن تنفيذ البرنامج يتم من خلال نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة يجمع بين الجانبين العلمي والتطبيقي، وفق أحدث الممارسات، لافتًا إلى أن البرنامج يعتمد على منظومة تقييم متكاملة تشمل مشروعات تطبيقية، ومحاكاة لاتخاذ القرار، ودراسات حالة واقعية، واختبارات معيارية، على أن يتم ربط نتائج التقييم بالملف المهني للموظف، بما ينعكس على مسارات الترقية والتقييم السنوي، ويحوّل التدريب إلى عنصر محوري في التطور الوظيفي، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ هاني رضوان، أمين عام الجامعة، أن البرنامج يتضمن 46 وحدة تدريبية مصممة بعناية، منها 13 وحدة أساسية إلزامية لجميع الموظفين، تغطي موضوعات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والإطار التشريعي، والنزاهة، وضمان الجودة، والأمن المعلوماتي، والتواصل المؤسسي، وإدارة التغيير، إلى جانب 33 وحدة تخصصية موزعة على عشرة مجالات وظيفية تشمل الشؤون القانونية، والموارد البشرية، والشؤون المالية والمشتريات والتعاقدات، والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وشئون الطلاب، والشئون الهندسية، وإدارة الأمن، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أمين عام الجامعة أن البرنامج قد صُمم وفق ثلاثة مستويات تدريبية متمايزة، حيث يتلقى شاغلو الوظائف الإدارية العليا 80 ساعة تدريبية تتضمن مناقشات استراتيجية متقدمة، فيما يحصل شاغلو الوظائف التنفيذية على 160 ساعة تدريبية عبر أساليب التعليم المدمج والتطبيقات العملية، بينما يتلقى الموظفون 240 ساعة تدريبية تجمع بين الموضوعات العامة والتخصصية والتطبيقات العملية المرتبطة ببيئة العمل.

للتسجيل في منصة «إتقان» يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://itqan.cu.edu.eg/