حملة اعتقالات واقتحامات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

شهدت محافظات الضفة الغربية، اليوم السبت، حملة اعتقالات واقتحامات واعتداءات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها بلدتي العيزرية وعناتا في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر أمنية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لقرية المغير، ومنعت مركبات المواطنين من المرور في كلا الاتجاهين، علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أكثر من عامين.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.