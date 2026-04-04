سوريا .. استشهاد مدني بنيران الاحتلال قرب الشريط الحدودي مع الجولان

كشفت وسائل إعلام سورية عن إستشهاد مدني جراء استهداف قوات إسرائيلية لسيارة قرب الشريط الحدودي مع الجولان في ريف القنيطرة، جنوب سوريا.

وبيّنت المصادر ذاتها أن الاستهداف وقع أثناء توجه الضحية لتفقد مواشيه قرب الشريط الفاصل، حيث أصابت قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية سيارته بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أفادت القناة الإخبارية السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها حيث يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت القناة ذاتها إلى أن أصوات الانفجارات في أنحاء دمشق وريفها ناجمة عن اعتراض الدفاعات الإسرائيلية لصواريخ إيرانية في أجواء السورية.