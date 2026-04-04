سوريا ترفض أي اعتداء أو اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية



أعربت وزارة الخارجثة السورية عن إدانتها بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في استهداف سيارة مدنية بقذيفة دبابة في قرية الزعرورة بريف القنيطرة، ما أسفر عن مقتل مواطن مدني.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها على موقفها الثابت والراسخ في رفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا.

كما أكدت الوزارة السورية في بيانها على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتعد رمزاً للعلاقات بين الدول والشعوب.