الهروب من الإعلام .. قرار مفاجئ لترامب بعد إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يظهر أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة، في ظل استمرار عمليات البحث عن الجندي الثاني المفقود بعد سقوط مقاتلة أمريكية في إيران.

يأتي هذا الإعلان قبل ساعات من الموعد المعتاد، ويشير إلى التزام الرئيس والبيت الأبيض الصمت التام في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن الجندي الثاني الذي كان على متن الطائرة المقاتلة الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران.

وقال الرئيس ترمب لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية: "إنني لست مستعدا بعد للإعلان عما ستفعله أمريكا؛ في حال تعرض طيار المقاتلة F-15E المفقود، للأذى".

وأعلن أن إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 لن يؤثر على المفاوضات مع إيران.