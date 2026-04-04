بدون طماطم.. صنية بطاطس بطعم جديد يغيّر سفرتك في دقائق

تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات مختلفة وسهلة بعيدًا عن الطرق التقليدية، خاصة في الأكلات اليومية مثل صينية البطاطس.

طريقة عمل صنية البطاطس، هذه الوصفة مناسبة لمن لا يفضلون الطماطم، أو يرغبون في التنويع داخل المطبخ، كما أنها اقتصادية وتعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، للشيف سلمى الحافظ.

مكونات طريقة عمل صنية البطاطس

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة شرائح

بصلة كبيرة مقطعة جوانح

3 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب مرقة دجاج أو لحم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كاري

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة بابريكا

اختياري قطع دجاج أو لحم



في مقلاة على نار متوسطة، يتم تسخين الزيت أو السمن، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. بعد ذلك يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لبضع ثوانٍ حتى تظهر رائحته.

تُضاف التوابل، وهي الكركم والكاري والفلفل الأسود والبابريكا، مع التقليب الجيد حتى تتجانس النكهات. ثم تُضاف شرائح البطاطس وتُقلب حتى تتغلف بالتوابل بالكامل.

يُضاف نصف كوب المرقة إلى الخليط، ويُقلب برفق، ثم يُنقل كل شيء إلى صينية فرن مناسبة.

تُغطى الصينية بورق الألومنيوم وتُوضع في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك، يُزال الغطاء وتُترك الصينية حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا. تحصلين على صينية بطاطس صفراء بلون جذاب وطعم غني ومختلف، مع قوام طري من الداخل ومحمّر من الخارج، دون الحاجة إلى استخدام الطماطم.

