مواعيد مباريات اليوم السبت 4-4-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 4 أبريل 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب مواجهة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات الدوري المصري اليوم بثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي فاركو مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة ON Sport 1.

وفي الثامنة مساءً، يواجه الجونة نظيره الاتحاد السكندري على نفس القناة.

كما يلتقي مودرن سبورت مع وادي دجلة في التوقيت ذاته عبر ON Sport 2.

مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي

تتصدر قمة مانشستر سيتي وليفربول المشهد الكروي اليوم، حيث تُقام المباراة في الساعة 1:45 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

كما يواجه تشيلسي فريق بورت فايل في السادسة والربع مساءً، بينما يلتقي ساوثامبتون مع آرسنال في التاسعة مساءً.

مواعيد الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني عدة مواجهات قوية، أبرزها لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة في التاسعة مساءً.

كما يلعب ريال مدريد أمام مايوركا، ويواجه ريال سوسيداد فريق ليفانتي، إلى جانب مباراة ريال بيتيس ضد إسبانيول.

مواعيد الدوري الإيطالي

تقام ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي ساسولو مع كالياري، ثم يواجه هيلاس فيرونا فريق فيورنتينا، بينما يصطدم لاتسيو بـ بارما في ختام مباريات اليوم.

مواجهات الدوري الفرنسي

تشهد فرنسا ثلاث مباريات، حيث يلتقي ستراسبورج مع نيس، ويواجه بريست فريق رين، فيما يختتم اليوم بلقاء ليل ضد لانس.

مباريات الدوري الألماني

تقام مواجهات قوية أبرزها لقاء بايرن ميونخ أمام فرايبورج، ومباراة بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت، إلى جانب عدة مباريات أخرى ضمن الجولة.

الدوريات العربية

في الدوري السعودي، يواجه الهلال فريق التعاون، بينما يلعب الأهلي مع ضمك.

وفي قطر، تقام قمة بين الريان والسد، بينما يلتقي الدحيل مع الغرافة.

أما في الإمارات، فيبرز لقاء شباب أهلي دبي والجزيرة ضمن أبرز مواجهات اليوم.