جيش الإحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وريف دمشق بسوريا

أكدت مصادر أهلية توغل قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة كروم بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي في سوريا وقوة أخرى في ريف القنيطرة الشمالي حيث نصبت حاجزا مؤقتا، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقالت المصادر إن القوة الإسرائيلية أقامت حاجزا على الطريق الواقعة بين البلدة وبلدة حضر حيث سمع الأهالي بوضوح أصوات إطلاق النيران من منطقة تل أحمر القريبة من كروم البلدة.

وأكدت مصادر أهلية في ريف دمشق سماع دوي انفجارات كبيرة في بيت جن.

وتوغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في الطريق الواصل بين قرية طرنجة وبلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن القوة المؤلفة من 7 آليات عسكرية دخلت إلى الطريق، ونصبت حاجزا مؤقتا، حيث قامت بتفتيش المارة.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن تسجيل أي حالات اعتقال على خلفية الحادثة.

ويشار إلى أن بلدة بيت جن شهدت قبل أشهر قليلة مواجهة عسكرية بين الأهالي وقوات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل عدد من الأهالي وإصابة جنديين إسرائيليين إصابة أحدهما خطيرة.