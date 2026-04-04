صدمة في إيران.. استهداف 30 جامعة بالغارات الأمريكية الإسرائيلية

صرّح وزير العلوم الإيراني حسين سمائي صراف بأن الغارات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت أكثر من 30 جامعة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.

وقال وزير العلوم الإيراني للصحفيين خلال زيارة لجامعة شهيد بهشتي شمال طهران، التي استُهدفت يوم الجمعة: "حتى الآن، استُهدفت أكثر من 30 جامعة بشكل مباشر"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بانقطاع الكهرباء في جميع منشآت البتروكيماويات بمدينة ماهشهر نتيجة هجمات اليوم.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية بوقوع هجوم على محطة بوشهر النووية، واستشهاد أحد موظفي الحراسة.

وقالت "تسنيم" إن أحد المباني الملحقة بمحطة بوشهر قد تضرر، لكن تشغيلها لم يتأثر.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع للدفاع الجوي ومخازن للصواريخ خلال سلسلة غارات جوية شنّها أمس، الجمعة، على طهران.