الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي شمس ضمن مهمة آرتميس 2

نجاح الإطلاق والتواصل مع القمر الصناعي السعودي شمس
نجاح الإطلاق والتواصل مع القمر الصناعي السعودي شمس
أ ش أ

أعلنت وكالة الفضاء السعودية، اليوم السبت، نجاح الإطلاق والتواصل مع القمر الصناعي السعودي "شمس"، الذي انطلق على متن مركبة نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ضمن مهمة "آرتميس 2"؛ لتسجل المملكة بذلك حضورها كـ"أول دولة عربية تطلق مهمة فضائية ضمن برنامج آرتميس التاريخي"، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار العلمي، وترسيخ شراكات دولية نوعية تُسهم في تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية.

وتعد مهمة "آرتميس 2"، هي المرحلة الثانية من برنامج "آرتميس" الذي تقوده الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، بمشاركة دولية واسعة، وتهدف إلى إعادة الإنسان إلى محيط القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 5 عقود؛ تمهيدًا لمهمات مستقبلية نحو المريخ.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن القمر الصناعي "شمس" سينتقل إلى مدار بيضاوي عال (HEO)، يبعد عن الأرض مسافة تتراوح بين 500 كيلومتر إلى 70,000 كيلومتر تقريبًا، يتيح تغطية واسعة لرصد تأثيرات النشاط الشمسي والإشعاعي؛ بما يعزز دراسات طقس الفضاء، ويوفر بيئة علمية متقدمة، ويدعم التطبيقات الحيوية المرتبطة به.

ويهدف القمر الصناعي "شمس" إلى دراسة طقس الفضاء ورصد تأثيرات النشاط الشمسي والإشعاعي على الأرض عبر 4 محاور علمية متنوعة، تشمل “الإشعاعات الفضائية، الأشعة السينية الشمسية، المجال المغناطيسي للأرض، الجسيمات الشمسية عالية الطاقة”.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، إن هذا الإنجاز يعكس دور المملكة الفاعل في تطوير التقنيات المتقدمة، والإسهام في تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالسعودية المهندس جميل بن أحمد الغامدي، أن تطوير القمر الصناعي "شمس" داخل المملكة؛ يجسد أثر مبادرات البرنامج في توطين التقنيات المتقدمة، وبناء قدرات صناعية وطنية تنافسية.

