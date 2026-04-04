الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء

حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
محمد غالي

حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء، يبحث عنها المواطنون والتي شهدت أسعار شرائح الكهرباء حالة من الترقب خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزارة الكهرباء إلى إصدار توضيحات عاجلة لحسم الجدل والرد على ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الوزارة على كشف حقيقة الموقف التنفيذي لأسعار الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا وضمان استقرار الخدمة.

حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء

وقد أنهت الوزارة حالة الارتباك التي أثيرت نتيجة تقارير غير رسمية تحدثت عن زيادات وشيكة قبل الموعد المحدد، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، تجنبا لتضليل الرأي العام.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار شرائح الكهرباء، لا سيما الشريحة السابعة للقطاع المنزلي، أكد مصدر مسؤول بإحدى شركات توزيع الكهرباء أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية أو منشورات تتضمن تعديلا في الأسعار الحالية.

في المقابل، أشار مصدر بالشركة القابضة إلى أن هناك دراسات جارية بشأن إمكانية تحريك الأسعار، في حال استمرار المتغيرات الإقليمية التي أثرت على تكلفة الوقود، لافتا إلى طرح مقترحات تتضمن تثبيت أسعار شرائح القطاع المنزلي، مقابل مراجعة أسعار العدادات الكودية بزيادة تتجاوز 50 قرشا لكل كيلووات/ساعة، إلى جانب دراسة تحريك أسعار القطاعين التجاري والصناعي، التي لم تشهد أي زيادة منذ نحو 6 سنوات.

حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء

ووفقا للمقترحات قيد الدراسة، قد تشهد بعض شرائح القطاع التجاري زيادات محتملة، حيث من المتوقع أن ترتفع الشريحة الأولى من 85 قرشا إلى 162 قرشا، والثانية من 168 إلى 216 قرشا، والثالثة من 220 إلى 264 قرشا، والرابعة من 227 إلى 274 قرشا، والخامسة من 234 إلى 279 قرشا.

حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء

وفي سياق متصل، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، في تصريحات حديثة، أنه لا توجد أي زيادات مطبقة حاليا على أسعار الكهرباء، مشددا على أنه في حال اتخاذ أي قرار بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه رسميا، ومشيرا إلى أن الأسعار لم يتم تحريكها منذ عامين، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

الإمارات : استهداف مبنى شركة اتصالات بالفجيرة والجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظايا بمدينة أبوظبي الصناعية

تحركات عاجلة بالإمارات في حادث سقوط شظايا بمدينة أبوظبي الصناعية

نيجيريا: تحرير 31 شخصا اختُطفوا خلال احتفالات عيد الفصح

نيجيريا: تحرير 31 شخصا اختُطفوا خلال احتفالات عيد الفصح

استشهاد خمسة أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوب بيروت

استشهاد خمسة أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوب بيروت

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد