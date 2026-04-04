تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز 25% وسط تصاعد تكاليف الطاقة

رفعت تركيا أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بما يصل إلى 25% للأسر، في وقت يفرض فيه الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة العالمية ضغوطاً على برنامج الدعم الحكومي.

الزيادات، التي أعلنها منظم قطاع الطاقة أمس، تشمل جميع فئات المستخدمين، وتتضمن أيضاً التحول إلى تسعير قائم على حجم الاستهلاك بالنسبة إلى الأسر، بحسب بيان. وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق أمس بأن السلطات كانت تستعد لرفع أسعار الطاقة في أقرب وقت خلال الشهر الجاري.

رُفعت أسعار الكهرباء لقطاع الخدمات العامة والخاصة بنسبة 17.5%، وبنسبة 5.8% للمستخدمين الصناعيين. كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بمتوسط 18.6% للمستهلكين الصناعيين و19.4% لمنتجي الكهرباء.

التضخم في تركيا

قدمت الحكومة التركية على مدى عدة أعوام دعماً لفواتير الكهرباء والتدفئة للأسر. ومن شأن رفع أسعار المرافق أن يعقّد برنامج الحكومة لخفض التضخم في تركيا، الذي يمثل أولوية قصوى لدى صناع السياسات النقدية بعد أعوام من الارتفاع الهائل في التكاليف.

تباطأ التضخم في تركيا على أساس سنوي بأكثر من المتوقع إلى 30.9% في مارس، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون تجدد الضغوط خلال الأشهر المقبلة.

