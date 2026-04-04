قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل ترتفع فاتورة الشهر القادم؟.. حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء

سادت حالة من الترقب بشأن أسعار شرائح الكهرباء، مما استدعى توضيحاً عاجلاً من وزارة الكهرباء. وتأتي هذه التوضيحات لتفند الأخبار المتضاربة وتكشف عن حقيقة الموقف التنفيذي لأسعار الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجاً وضمان استقرار الخدمة.

أنهت وزارة الكهرباء حالة الارتباك التي تسببت فيها تقارير غير رسمية حول رفع أسعار الشرائح قبل الموعد المقرر، موضحةً الفرق بين الأخبار المتداولة والواقع الميداني، ومشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام.

وعن زيادة أسعار شرائح الكهرباء خاصة الشريحة السابعة للقطاع المنزلي، كشف مصدر مسئول بأحد شركات توزيع الكهرباء أنه حتى الآن لم يأت منشور بأسعار جديدة عن الأسعار المطبقة حاليا.

كما أوضح مصدر بالشركة القابضة أنه يتم بالفعل حاليا دراسة زيادة أسعار الكهرباء إذا استمر الوضع في المنطقة التي أثرت على أسعار الوقود، وتم مناقشة تثبيت أسعار شرائح القطاع المنزلي كلها  وزيادة أسعار العدادات الكودية بحوالي أكثر من 50 قرشا للكيلوات، وكذلك أسعار التجاري والصناعي الذي لم يتم زيادته منذ 6 سنوات.

وأوضح المصدر أن الشريحة الأولى في القطاع التجاري ستزيد من 85 قرش إلى 162قرشا، أما الشريحة الثانية ستزيد من 168قرشا إلى 216 قرشا والشربحة الثالثة من 220 قرشا إلى 264 قرش أما الشريحة الرابعة ستكون من 227قرشا إلى 274 قرشا، والشريحة الخامسة من 234الي 279 قرشا.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت نفي منذ أيام قليلة  وبشكل مباشر أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء واذا تم ذلك سيتم الإعلان عنه رسميا، مؤكدا أن لم يتم تحريك أسعار الكهرباء منذ عامين لتخفيف الأعباء على المواطنين.

أسعار شرائح الكهرباء الكهرباء وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

