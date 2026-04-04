كشك كهرباء يعطل تشييع الجنازات بطنطا.. والأهالي يطالبون بنقله

شهدت منطقة عواره التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب وجود كشك كهرباء بمنتصف الطريق يتسبب في تكدسات مرورية خاصة خلال تشييع الجنازات ما يعيق حركة المشيعين ويزيد من معاناتهم.

تفاصيل الأزمة

وطالب أهالي المنطقة الجهات المختصة بسرعة التدخل لنقل الكشك إلى موقع بديل بما يضمن عدم إعاقة الحركة وتخفيف الزحام والحفاظ على حرمة وسهولة مرور الجنازات.

وقال عبد السلام عبد الهادي احد سكان المنطقة، إن الشارع يُعد من الطرق المهمة التي تشهد ازدحاما مروريا كبيرا بالمنطقة، لافتاً إلى أن وجود الكشك في هذا الموقع يعطل تشييع الجنازات ويمثل خطورة على السيارات والمارة.

مناشدة المسئولين

وأضاف محمد عبد الحميد أن نقل الكشك سيسهم في تحسين الحركة المرورية وتوسعة الطريق، مطالبا بسرعة التدخل لتفادي إعاقة حركة السير خلال تشييع الجنازات وتحقيق الاستفادة الكاملة من أعمال تطوير الشارع.

كشك كهرباء ضغط عالي

وأوضح خالد مرزوق أن كشك الكهرباء أصبح يمثل أزمة متكررة تؤثر على سير حركة المرور خاصة خلال الجنازات التي يتجمع فيها عدد كبير من الأهالي، مضيفاً أن الزحام يؤخر مرور المشيعين ويخلق حالة من الفوضى في المنطقة.