قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تظاهرات واسعة في إسرائيل ضد الحرب مع إيران وتقييد الحريات

فرناس حفظي

تشهد عدة مدن إسرائيلية موجة تظاهرات متصاعدة احتجاجا على استمرار الحرب مع إيران والقيود المفروضة على حرية التظاهر، وسط تصعيد قانوني بين منظمي الاحتجاجات والجهات الأمنية.

وتتمحور أسباب التظاهرات حول رفض السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة الحرب، إلى جانب الاعتراض على القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية والشرطة على التجمعات العامة، بذريعة الاعتبارات الأمنية والطوارئ.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسرائيلية، فقد سمحت الجبهة الداخلية في البداية بتجمعات محدودة لا تتجاوز 150 شخصًا في مواقع معينة مثل ساحة هابيما في تل أبيب، مع فرض قيود أشد في مدن أخرى، وهو ما أثار غضب منظمي الاحتجاجات الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تقيد الحق في التعبير.

وتقدم منظمو التظاهرات بالتماس إلى المحكمة العليا، التي انتقدت بدورها هذه القيود، معتبرة أنها لا تمنح وزنًا كافيًا لحرية التظاهر، وطالبت الجهات المعنية بإعادة صياغة خطة جديدة خلال ساعات توازن بين الاعتبارات الأمنية وحقوق المواطنين.

من جانبها، أكدت قيادة الجبهة الداخلية أن قراراتها تستند إلى تقييمات ميدانية تتعلق بقدرة المواقع على استيعاب أعداد كبيرة وضمان سلامة المتظاهرين أثناء الطوارئ، مشيرة إلى أن القيود تهدف بالأساس إلى حماية الأرواح في حال إطلاق صفارات الإنذار.

وفي المقابل، يواصل منظمو الاحتجاجات التأكيد على أن الهدف الأساسي لتحركاتهم هو رفض الحرب والمطالبة بتغيير سياسات الحكومة، إلى جانب الدفاع عن حرية التظاهر، وسط توقعات بتصاعد التظاهرات خلال الفترة المقبلة في عدد من المدن الإسرائيلية.

موجة تظاهرات إيران السياسات الحكومية الجبهة الداخلية ساحة هابيما

لميس الحديدي
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
