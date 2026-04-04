تظاهرات واسعة في إسرائيل ضد الحرب مع إيران وتقييد الحريات

تشهد عدة مدن إسرائيلية موجة تظاهرات متصاعدة احتجاجا على استمرار الحرب مع إيران والقيود المفروضة على حرية التظاهر، وسط تصعيد قانوني بين منظمي الاحتجاجات والجهات الأمنية.

وتتمحور أسباب التظاهرات حول رفض السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة الحرب، إلى جانب الاعتراض على القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية والشرطة على التجمعات العامة، بذريعة الاعتبارات الأمنية والطوارئ.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسرائيلية، فقد سمحت الجبهة الداخلية في البداية بتجمعات محدودة لا تتجاوز 150 شخصًا في مواقع معينة مثل ساحة هابيما في تل أبيب، مع فرض قيود أشد في مدن أخرى، وهو ما أثار غضب منظمي الاحتجاجات الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تقيد الحق في التعبير.

وتقدم منظمو التظاهرات بالتماس إلى المحكمة العليا، التي انتقدت بدورها هذه القيود، معتبرة أنها لا تمنح وزنًا كافيًا لحرية التظاهر، وطالبت الجهات المعنية بإعادة صياغة خطة جديدة خلال ساعات توازن بين الاعتبارات الأمنية وحقوق المواطنين.

من جانبها، أكدت قيادة الجبهة الداخلية أن قراراتها تستند إلى تقييمات ميدانية تتعلق بقدرة المواقع على استيعاب أعداد كبيرة وضمان سلامة المتظاهرين أثناء الطوارئ، مشيرة إلى أن القيود تهدف بالأساس إلى حماية الأرواح في حال إطلاق صفارات الإنذار.

وفي المقابل، يواصل منظمو الاحتجاجات التأكيد على أن الهدف الأساسي لتحركاتهم هو رفض الحرب والمطالبة بتغيير سياسات الحكومة، إلى جانب الدفاع عن حرية التظاهر، وسط توقعات بتصاعد التظاهرات خلال الفترة المقبلة في عدد من المدن الإسرائيلية.