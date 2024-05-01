دب مفترس يقتحم حظيرة بط بحديقة حيوان ويلتهمهم أمام الزوار |فيديو

صدم دب مفترس ضيوفًا في حفلة عيد ميلاد فتاة أقيم بحديقة حيوان بعد أن التهم البط الذي هبط في حظيرته، كما ظهر في مقطع فيديو حصد أكثر من مليوني مشاهدة على التيك توك.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت الأم وزملاؤها، من البالغين والأطفال، يحتفلون بعيد ميلاد ابنتها في حديقة حيوان وودلاند بارك في سياتل، واشنطن.

اتخذ الحفل منعطفًا عندما توقف رواد الحفلة عند معرض الدب وشاهدوا أنثى دب بني ساحلي تبلغ من العمر عامين، تدعى جونيبر، تتطلع إلى بطة الأم وفراخ بطها التي نزلت في القفص، وذلك عندما قرر الدب المفترس أن يتخذ هذه الخطوة.

في المقطع الصادم، تظهر البطة الأم وفراخها يسبحون في حوض السباحة بينما تراقبهم جونيبر جائعة من الضفة.

فجأة، يقفز بروين الجائع إلى المشروب ويشكل صفًا للنحل لصغار البط، مما يتسبب في تناثرهم عبر البركة.

ثم تشرع في التهامهم واحدًا تلو الآخر مثل قطع الدجاج بينما يلهث المتفرجون في حالة صدمة.. وصرخ أحد الأطفال مذعورًا: "هذا ليس لطيفًا"، فيجيبه مصور الفيديو البالغ: "لم يكن ذلك لطيفًا".