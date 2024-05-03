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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجنيه يكسب.. أسعار الدولار الرسمية بالبنوك 3 مايو 2024

صدى البلد

شهد سعر صرف الدولار هدوءا نسبيا اليوم الجمعة 3 شهر مايو 2024، عقب ارتفاعات طفيفة في عدد من  البنوك العاملة في مصر. 

يقدّم موقع "صدى البلد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، مستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 مايو  2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.95 جنيها في مصرف ابوظبي الإسلامي.

وأقل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.

ومن المنتظر أن يتلقى الدولار ضربة قاسية جديدة ، حيث إن  التوقعات خلال الأيام القليلة القادمة تشير  إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار ، ومن المرجع أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  نحو 40 جنيها، حيث ستتلقى مصر ١٤ مليار دولار خلال الأيام القليلة القادمة من صفقة رأس الحكمة .

سعر الدولار الآن 


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.97 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.95 جنيه للشراء، مقابل 48.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

 

سعر  الدولار في بنك مصر


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار اليوم


سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  سجل 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء في قطر الوطني 47.86 جنيه للشراء و 47.96 جنيه.

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في ميد بنك : 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.

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