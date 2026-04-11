400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب الآن، في ظل التحركات الملحوظة التي يشهدها سوق الصاغة خلال الساعات الأخيرة، حيث تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام واسع، باعتبارها أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم السبت

وشهدت الأسعار اليوم تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأعيرة، ما أثار حالة من الترقب بين المتعاملين في سوق الصاغة، سواء من المقبلين على الشراء أو الراغبين في البيع.



خسائر ملحوظة في الجنيه الذهب وعيار 21

سجل الجنيه الذهب تراجعًا بنحو 400 جنيه مقارنة بأسعار أمس، في واحدة من أكبر التحركات اليومية خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس حالة التذبذب التي يشهدها السوق.

كما انخفض سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 50 جنيهًا، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، خاصة مع ارتباط هذا العيار بمعظم تعاملات المواطنين.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا نسبيًا، وجاءت على النحو التالي:

عيار 24

سعر البيع: 8200 جنيه

سعر الشراء: 8145 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 7175 جنيه

سعر الشراء: 7125 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 6150 جنيه

سعر الشراء: 6105 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 4785 جنيه

سعر الشراء: 4750 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع: 57,400 جنيه

سعر الشراء: 57,000 جنيه

الأونصة بالجنيه

255,050 جنيه للبيع

253,270 جنيه للشراء

الأونصة بالدولار

4750.37 دولار

دولار الصاغة

53.69 جنيه مقابل 53.12 جنيه في البنوك

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملًا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وعيارها، بالإضافة إلى سياسة التسعير الخاصة بكل تاجر.

وتعد المصنعية من العوامل الأساسية التي تؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، خاصة في حالة شراء المشغولات وليس السبائك أو الجنيهات الذهبية.



العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميًا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السوق، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما يدفع الأسعار للارتفاع.

وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كأداة للتحوط من المخاطر.



سعر الذهب

ورغم التراجع الأخير في الأسعار، يظل الذهب واحدًا من أبرز وسائل الادخار التي يعتمد عليها المواطنون، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويفضل الكثير من المستثمرين الاحتفاظ بالذهب كأصل طويل الأجل، نظرًا لقدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، مقارنة بغيره من الأصول.

تشهد الأسواق حالة من الحذر والترقب خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار التغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف العملات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، ما يدفع المواطنين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.