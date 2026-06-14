جوائز الدولة 2026.. بين التسريبات والتكهنات.. لا قوائم رسمية حتى الآن

مع تصاعد الحديث داخل الأوساط الثقافية عن القوائم القصيرة لجوائز الدولة لعام 2026، وتداول أسماء عدد من الأدباء والنقاد والفنانين باعتبارهم ضمن المرشحين للمراحل النهائية، لا يزال المشهد الرسمي غائبًا حتى الآن، في ظل عدم صدور أي إعلان معتمد من المجلس الأعلى للثقافة يؤكد صحة الأسماء المتداولة أو يكشف القوائم النهائية للمرشحين.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت عبر مواقع إلكترونية ومنصات ثقافية قوائم قيل إنها تضم المرشحين لجوائز النيل والتقديرية والتفوق في مختلف الفروع، كما جرى تداول أسماء بعينها باعتبارها وصلت إلى القوائم القصيرة، إلا أن هذه المعلومات لا تزال في إطار التسريبات والتوقعات، ولم تصدر بشأنها أي بيانات رسمية من الجهات المختصة.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة تستعد للإعلان عن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2026، بعد انتهاء أعمال الفحص والمراجعة الخاصة بالترشيحات المقدمة من الجامعات والنقابات والمؤسسات الثقافية المختلفة، إلا أن الإعلان الرسمي لم يصدر حتى الآن.

ويزيد من حالة الغموض عدم تحديد موعد نهائي لاجتماع المجلس الأعلى للثقافة المخصص للتصويت على الفائزين، خاصة بعدما تعرض الاجتماع للتأجيل أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب واسع من المرشحين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

كما أن أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لم يتسلموا حتى الآن المطبوعات والملفات التعريفية الخاصة بالمرشحين، وهي خطوة اعتادت الأمانة العامة للمجلس القيام بها قبل انعقاد جلسة التصويت بفترة مناسبة، ما دفع البعض إلى التساؤل حول إمكانية حدوث تأجيل جديد أو تعديل في الجدول الزمني للإجراءات.

وفي الوقت الذي تتردد فيه أسماء عدد من الأدباء والنقاد ضمن ما يقال إنها قوائم قصيرة لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، من بينهم سمير درويش، وأحمد فضل شبلول، والدكتورة ماري تيريز عبد المسيح، وجار النبي الحلو، وشعبان يوسف، والدكتور محمد نجيب التلاوي، فإن هذه الأسماء تبقى في إطار ما يتم تداوله إعلاميًا وثقافيًا، دون أي تأكيد رسمي من المجلس الأعلى للثقافة.

الأمر نفسه ينطبق على ما يتردد بشأن ترشيح الناقد والأكاديمي الدكتور عبد الله التطاوي لجائزة النيل في الآداب، إذ لم تصدر حتى الآن قوائم رسمية معتمدة يمكن الاستناد إليها في تأكيد هذه المعلومات.

وتعكس حالة الجدل الحالية حجم الاهتمام الذي تحظى به جوائز الدولة باعتبارها أرفع الجوائز الثقافية المصرية، لكنها في الوقت نفسه تبرز أهمية انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد لإعلان القوائم القصيرة وأسماء الفائزي، وحتى صدور الإعلان الرسمي، تبقى كل الأسماء المتداولة مجرد تكهنات أو معلومات غير مؤكدة، فيما يظل الحسم النهائي مرهونًا بقرارات المجلس الأعلى للثقافة وإجراءاته الرسمية خلال الفترة المقبلة.