قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة بالدوري
تصعيد بحري جديد .. مسؤول إيراني : لن نسمح بعبور أي سفينة دون ترخيص مسبق
برشلونة يحسم الديربي أمام إسبانيول ويعزز موقعه في الصدارة
دمرنا قدراتهم.. نتنياهو: إيران لا تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم
وزير المالية: زيادة الأجور 21% لتحسين دخول العاملين والخدمات.. وتكلفتها تتجاوز 100 مليار جنيه
سيراميكا كليوباترا يسجل الهدف الأول في شباك إنبي بقدم بلحاج
واشنطن تشدد قبضتها الأمنية.. إلغاء الإقامة الدائمة لإيرانيين مرتبطين بطهران تمهيدا لترحيلهم
حريق بـ قصر العيني وإجلاء 40 مريضًا | تفاصيل الماس الكهربائي بالمستشفى
لقاءات رفيعة المستوى.. تعليق قوي من أحمد موسى على مفاوضات طهران وواشنطن في باكستان | بث مباشر
أحمد موسى : ترامب عايز الحرب مع إيران تتوقف عشان عنده انتخابات تجديد نصفي
إنهاء صراعات الطلاق .. الحمامصي يقترح إلغاء تبديد المنقولات
أحمد موسى: العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

تحرّك رسمي في الأوقاف لتعظيم استثمارات الأصول الوقفية

عبد الرحمن محمد

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعاً موسعاً بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية، وذلك لبحث سبل تنمية الموارد وتعظيم عوائد الوقف، واستعراض مستجدات العمل بالهيئة فيما يتعلق بالإيرادات وآليات الاستثمار الأمثل للأصول الوقفية، في إطار الحرص على تعزيز الأداء المالي والإداري وتحقيق الاستدامة.


وشهد الاجتماع حضور قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومساعدي الوزير ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة للشئون المالية والعقارية والاستبدال والمتابعة والتقييم بالهيئة.


تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية والحوكمة
أكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية من خلال خطط مدروسة تسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة، مع الالتزام بأعلى درجات الحوكمة والشفافية.


وأشار الوزير إلى أهمية توظيف الإمكانات المتاحة بما يعزز من كفاءة إدارة الوقف ويحقق مقاصده الشرعية والتنموية.
 


كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية التي تستهدف تحسين الأداء المالي والإداري، ورفع كفاءة استثمار الأراضي والممتلكات الوقفية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد ممكن يخدم منظومة الوقف.


وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور أسامة الأزهري على المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتعظيم دور الوقف في دعم مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
 

