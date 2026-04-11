"التنظيم والإدارة" يعلن نتائج تظلمات مسابقة عمال المساجد بوزارة الأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت رئاسة المهندس حاتم نبيل، عن صدور نتائج التظلمات الخاصة بالمتقدمين لمسابقة شغل 1000 وظيفة "عامل مسجد" بوزارة الأوقاف، حيث أصبحت النتائج متاحة الآن للاستعلام الرسمي، وذلك في إطار التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للجهاز الإداري للدولة.

وأتاح الجهاز للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن موقف تظلماتهم بشكل إلكتروني ومباشر عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي وكود التسجيل الخاص بكل متسابق عبر الرابط الرسمي (https://jobs.caoa.gov.eg)، مما يسهل على المواطنين الحصول على المعلومات بدقة وسرعة دون الحاجة للتوجه للمقار الحكومية.



وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحديث آليات التوظيف الحكومي، حيث تهدف المسابقة إلى اختيار أفضل العناصر المؤهلة تأهيلاً كاملاً للقيام بالمهام المسندة إليهم في رعاية بيوت الله، بما يضمن الانضباط داخل المساجد وتقديم الخدمات الدعوية والإدارية على الوجه الأكمل، مع التأكيد على حوكمة كافة إجراءات المسابقة لضمان النزاهة المطلقة في اختيار الكفاءات.