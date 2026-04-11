محمد شريف يقود تشكيل الأهلي لمباراة سموحة بالدوري
مقدم مقترح منح المطلقة ثلث ثروة الزوج : هدفي حماية الأسرة
الولايات المتحدة تلغي البطاقات الخضراء لأقارب مسئولين إيرانيين
محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن قضية المنشطات
السيطرة على حريق بمستشفى الاستقبال و الطوارئ بقصر العيني
حزب الله : قصفنا بالصواريخ تجمعًا لجيش الاحتلال في محيط بنت جبيل بلبنان
إصابة 20 إسرائيليا في انقلاب حافلة ركاب بمفترق بوليج
80 % من قيمة المعاش .. حكم مرتقب في العلاوات الخمس
مجلس الوزراء: مصر تنتقل من المستوى المتوسط إلى المنخفض في مؤشر الإرهاب العالمي
مصر: المسار الدبلوماسي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأمريكية - الإيرانية
غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين
عدد أيام إجازة شم النسيم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

حكم صلاة الفجر للمسافرين إلى أعمالهم قبل الأذان .. الإفتاء توضح

ضوابط صلاة الفجر للمسافر
عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل يخص شريحة كبيرة من العاملين الذين يضطرون لبدء رحلة سفرهم إلى مقار عملهم قبل أذان الفجر، موضحة الضوابط الشرعية لكيفية أداء الصلاة في هذه الحالة لضمان صحتها وعدم خروجها عن وقتها.

وأكدت الدار في فتواها أن الحكم يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة المسلم على الوصول إلى مكان مناسب للصلاة قبل شروق الشمس، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
الحالة الأولى: إمكانية الوصول قبل شروق الشمس
إذا كان المسلم يعلم من خلال تقديره للوقت والمسافة أنه سيصل إلى وجهته أو إلى أي مكان مخصص للصلاة (سواء كان المسجد أو مقر العمل) قبل طلوع الشمس، ويستطيع فيه أداء الصلاة بكامل شروطها وأركانها من طهارة واستقبال للقبلة وركوع وسجود، ففي هذه الحالة يجب عليه تأخير الصلاة حتى يصل إلى ذلك المكان ليؤديها في وقتها الصحيح.

الحالة الثانية : تعذر الوصول وضيق الوقت
أما إذا كان المسلم يدرك أن رحلته ستستغرق وقتاً طويلاً بحيث لن يصل إلا بعد شروق الشمس، وفي الوقت نفسه يتعذر عليه النزول من وسيلة المواصلات لأداء الصلاة تامة الأركان، فعليه هنا ألا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها.
وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يصلي الفجر داخل وسيلة المواصلات بما يستطيع من أركان وشروط (كأن يصلي جالساً إذا تعذر القيام)، مع بذل الجهد في استحضار أركان الصلاة قدر الإمكان.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال صلى المسلم داخل وسيلة المواصلات لضيق الوقت، فإنه يستحب له إعادة الصلاة مرة أخرى إذا وصل إلى وجهته وكان وقت الفجر لا يزال مستمراً (أي قبل الشروق)، أو يقضيها بعد خروج الوقت كنوع من الاحتياط والحرص على كمال العبادة.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

الإحتفال بعيد القيامة المجيد

رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد بقداس عيد القيامة | صور

متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل

متحف الأمير محمد علي بالمنيل يفتتح المعرض المؤقت نور القصر | صور

جانب من الاجتماع

رداد: تنمية الموارد البشرية ورفع مهارات العاملين بمديريات العمل

بالصور

مش الفسيخ ولا الرنجة .. أكلة لذيذة في شم النسيم تعالج الغدة الدرقية والنسيان

اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم

نظام غذائي لمرضى الضغط.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط

قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها

فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة

طريقة عمل سلطة التونة بالزبادى والثوم.. أكلة صحية بطعم منعش

طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم
طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم
طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد