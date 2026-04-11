حكم صلاة الفجر للمسافرين إلى أعمالهم قبل الأذان .. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل يخص شريحة كبيرة من العاملين الذين يضطرون لبدء رحلة سفرهم إلى مقار عملهم قبل أذان الفجر، موضحة الضوابط الشرعية لكيفية أداء الصلاة في هذه الحالة لضمان صحتها وعدم خروجها عن وقتها.

وأكدت الدار في فتواها أن الحكم يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة المسلم على الوصول إلى مكان مناسب للصلاة قبل شروق الشمس، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

الحالة الأولى: إمكانية الوصول قبل شروق الشمس

إذا كان المسلم يعلم من خلال تقديره للوقت والمسافة أنه سيصل إلى وجهته أو إلى أي مكان مخصص للصلاة (سواء كان المسجد أو مقر العمل) قبل طلوع الشمس، ويستطيع فيه أداء الصلاة بكامل شروطها وأركانها من طهارة واستقبال للقبلة وركوع وسجود، ففي هذه الحالة يجب عليه تأخير الصلاة حتى يصل إلى ذلك المكان ليؤديها في وقتها الصحيح.

الحالة الثانية : تعذر الوصول وضيق الوقت

أما إذا كان المسلم يدرك أن رحلته ستستغرق وقتاً طويلاً بحيث لن يصل إلا بعد شروق الشمس، وفي الوقت نفسه يتعذر عليه النزول من وسيلة المواصلات لأداء الصلاة تامة الأركان، فعليه هنا ألا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها.

وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يصلي الفجر داخل وسيلة المواصلات بما يستطيع من أركان وشروط (كأن يصلي جالساً إذا تعذر القيام)، مع بذل الجهد في استحضار أركان الصلاة قدر الإمكان.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال صلى المسلم داخل وسيلة المواصلات لضيق الوقت، فإنه يستحب له إعادة الصلاة مرة أخرى إذا وصل إلى وجهته وكان وقت الفجر لا يزال مستمراً (أي قبل الشروق)، أو يقضيها بعد خروج الوقت كنوع من الاحتياط والحرص على كمال العبادة.