سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

كشفت الفنانة سيمون عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بوفاة والدها، مؤكدة أن رحيله جاء بشكل مفاجئ رغم تمتعه بصحة جيدة وحرصه المستمر على نمط حياة صحي.

وخلال لقاء تليفزيوني، عبّرت عن حزنها الشديد وانهيارها بالبكاء أثناء الحديث عن الواقعة، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت في عام 1991 نتيجة تعرضه لتسمم غذائي.

وأوضحت أن الصدمة كانت كبيرة بالنسبة لها ولأسرتها، خاصة أن حالته الصحية لم تكن تنذر بأي خطر.

وأثارت تصريحاتها تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، الذين عبّروا عن تعاطفهم معها، مؤكدين صعوبة فقدان أحد الوالدين بشكل مفاجئ، وما يتركه من أثر نفسي عميق.

