نقيب الإعلاميين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

تقدم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى المسيحيين في مصر والعالم، بمناسبة عيد القيامة .

وأعرب نقيب الإعلاميين عن أصدق التمنيات لقداسة البابا بموفور الصحة والعافية، ولجميع المسيحيين بدوام الخير والمحبة والسلام، وللشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء،

مؤكداً أن هذه المناسبة المباركة تجسد أسمى معاني المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

كما أكد أن مصر ستظل دائماً نموذجاً فريداً في التلاحم الوطني بين جميع أبنائها، تحت قيادة رشيدة تسعى إلى ترسيخ قيم الوحدة والاستقرار.

وكل عام وقداستكم بخير، والإخوة المسيحيون في مصر والعالم بخير وسلام، ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان.