ترامب يصعد التهديد.. فايننشال تايمز: هرمز ولبنان يقودان محادثات أمريكا وإيران لطريق مسدود

تشهد إسلام آباد مفاوضات مطوّلة بين الولايات المتحدة وإيران لتحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى اتفاق دائم، وسط تعقيدات متصاعدة، أبرزها الخلاف حول مضيق هرمز والملف اللبناني.

وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، وصلت المفاوضات إلى “طريق مسدود” بسبب النزاع حول مستقبل المضيق، في ظل تمسك طهران بفرض سيادتها عليه وفرض رسوم على السفن، مقابل رفض أمريكي يؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية.

ميدانيا، أعلنت الولايات المتحدة بدء عملية لإزالة الألغام البحرية في المضيق، مع عبور مدمرتين أمريكيتين في إطار تأمين حركة السفن، إلى جانب خطط لنشر تعزيزات إضافية تشمل غواصات آلية لفتح ممر آمن.

ورغم حدة الخلاف، لا تزال المحادثات مستمرة، مع تبادل مقترحات مكتوبة بين الجانبين، وسط أجواء متوترة وتباين واضح في المواقف.

في المقابل، صعد دونالد ترامب من تصريحاته، مؤكدا أن بلاده ستعمل على فتح المضيق قريبًا، مع الإقرار باستمرار قدرة إيران على تهديد الملاحة.

وظل الملف اللبناني عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، حيث تصر إيران على إدراجه ضمن أي تسوية شاملة، بينما ترفض واشنطن ذلك، ما يعقّد فرص الوصول إلى حل سريع.