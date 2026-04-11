الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تكييفات الأردن وأفراح باكستان .. دول العالم ترشّد الطاقة أمام حرب إيران

هاجر رزق

اندلعت الحرب بين إيران وامريكا وإسرائيل واستمرت نحو 6 أشهر، تصاعدت فيها الأحداث ليتبادل جميع الاطراف الضربات الجوية، و شنت إيران موجة من الضربات الإنتقامية على عدد من القواعد الامريكية الموجودة في دول الخليج، بالإضافة إلى غلق مضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات الملاحية العالمية لتجارة النفط حول العالم.

و بسبب هذا التصاعد في الاحداث بين أطراف النزاع تأثر سوق النفط عالميا و ارتفعت أسعار الطاقة، و ادى اغلاق مضيق هرمز للتأثير على الطاقة الموجودة في معظم دول العالم، و لذلك أتخذت عدة دول إجراءات حازمة لمواجهة تحديات سوق الطاقة و الأذمات التي أسفرت عنها الحرب.

ويرصد موقع "صدى البلد" في هذا التقرير ابرز الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة الأزمات التي خلفتها الحرب الإيرانية الامريكية، و أهمها أزمة الطاقة.

مصر

اتخذت مصر بعض الإجراءات المؤقتة لخفض استهلاك الطاقة تشمل العمل عن بُعد جزئيًا، وإبطاء وتيرة المشاريع الحكومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وإغلاق المحلات التجارية مبكرًا. 

وتم تحديد موعد غلق المحلات والمقاهي  في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، و من ثم تم مدّ مواعيد غلق المحال التجارية لتصبح في الساعة 11 مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين تزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وضمن حزمة إجراءات تستهدف تنشيط الحركة التجارية خلال فترة الأعياد.

فرنسا

وأعلن وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الجمعة، أن بلاده تطبق دعمًا موجهًا للوقود لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك، بالإضافة إلى سياسة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على سداد فواتير الطاقة.

الاردن

وأصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، شملت حظر استخدام أجهزة التكييف والتدفئة في المؤسسات الحكومية والعامة، وحظر استخدام المركبات الحكومية إلا في المهام الرسمية، وتعليق جميع رحلات الوفود الرسمية.

إيطاليا وأستراليا وأيرلندا

خفض الضرائب على البنزين والديزل في محاولة لخفض الأسعار خلال الأيام الماضية. وستقدم المملكة المتحدة 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار أمريكي) للأسر ذات الدخل المحدود التي تستخدم الكيروسين للتدفئة، وذلك لمساعدتها في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، وعلى عكس معظم الأسر في بريطانيا، لا يشملها سقف أسعار الطاقة القائم.

اليابان

أقرت دعمًا حكوميًا في محاولة للحفاظ على متوسط أسعار الغاز عند حوالي 170 ينًا (1.07 دولار أمريكي) للتر الواحد.

الفلبين

أول دولة تعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب أزمة الطاقة، وقدمت دعمًا للوقود، بالإضافة إلى تدابير أخرى لخفض تكاليف النقل، واتخذت خطوات للحد من الاحتكار والتربح.

كوريا الجنوبية

توسع المجموعات الكبرى في كوريا الجنوبية، بما في ذلك "سامسونج" و"إل جي"، أنشطتها لتوفير الطاقة على مستوى الشركات التابعة لها، مثل تشديد قيود تشغيل المركبات، تماشياً مع سياسة الحكومة لتوفير الطاقة، بالاضافة إلى تطبيق نظام التناوب الخماسي.

باكستان

أصدرت حكومتا إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في باكستان أوامرهما بإغلاق الأسواق وقاعات الأفراح والمطاعم مبكراً ضمن إجراءات ترشيد استخدام الطاقة.

وأصدر رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا أوامره بإغلاق الأسواق ومراكز التسوق والمنشآت التجارية الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

كما أصدرت الحكومة أوامرها بإغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة العاشرة، مع ذلك سوف تستمر خدمات التوصيل إلى المنازل.

إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا عن زيادة بنسبة 28 في المئة في الرسوم الإضافية على وقود الطائرات، مشيرة إلى أنّها ستسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر المحلية الذي تحدّده الحكومة، وذلك بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

