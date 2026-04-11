جوهرة التاج في قلب المفاوضات مع واشنطن.. إيران تطالب بأكثر من 100 مليار دولار مجمدة

تشير تقارير إعلامية إلى أن أحد أبرز الملفات المطروحة في المفاوضات الجارية في إسلام آباد يتمثل في مصير الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تُقدَّر بأكثر من 100 مليار دولار.



وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية، فإن إيران تعتبر استعادة هذه الأموال “جوهرة التاج” في المباحثات مع الولايات المتحدة، في وقت تضع فيه الولايات المتحدة ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز ضمن أولوياتها التفاوضية.



وتشير المعلومات إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول مجمّد في دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان، إضافة إلى حسابات وأموال موزعة في الصين والهند وتركيا وألمانيا، ما يعكس تشابك الملف وتعقيداته المالية.



ويأتي ذلك في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تهدف إلى تثبيت وقف التوترات وفتح مسارات تفاوض أوسع بين الجانبين، وسط ترقب لنتائج الجولة الحالية من المحادثات.