انقسام إسرائيلي بشأن تحقيق النصر على إيران

كشف استطلاع حديث أجرته قناة i24NEWS عن انقسام حاد داخل المجتمع الإسرائيلي حول نتائج الحرب مع إيران، إذ يرى نحو نصف الجمهور أن إسرائيل لم تحقق انتصارا واضحا في الحرب.

ووفقا للبيانات، فإن 45% فقط من المشاركين يعتبرون ما حدث انتصارا إسرائيليا، في حين يعكس المشهد فجوة سياسية لافتة؛ حيث يشعر 69% من أنصار الائتلاف الحاكم بالنصر، مقابل 18% فقط من ناخبي المعارضة الذين يرون أن الأهداف لم تتحقق.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يمتد الانقسام إلى الموقف من وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يعارض 50% من الإسرائيليين هذه الخطوة، مقابل تأييد 41% فقط.

اللافت أن رفض وقف إطلاق النار يتقارب بين المعسكرين السياسيين، حيث يعارضه نصف مؤيدي الائتلاف تقريبًا، إلى جانب 49% من أنصار المعارضة، ما يشير إلى توجه شعبي نحو استمرار الضغط العسكري على طهران.

ورغم الجدل حول نتائج الحرب، يحظى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقييم إيجابي نسبي، إذ وصف 54% من المستطلعين أداءه في إدارة المعركة بأنه جيد أو جيد جدًا، مقابل 35% اعتبروا أداءه ضعيفًا بدرجات متفاوتة.

كما أظهر الاستطلاع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بمستوى ثقة ملحوظ داخل الشارع الإسرائيلي، حيث أعرب 52% عن رضاهم عن أدائه في إدارة الحرب، رغم التحفظات على مبادرته لوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بجبهة لبنان، سجل الاستطلاع أعلى درجات التوافق، إذ طالب 82% من الإسرائيليين بمواصلة العمليات العسكرية حتى نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. ويعكس هذا الموقف إجماعًا نادرًا بين التيارات السياسية، حيث يؤيده 95% من أنصار الائتلاف و66% من مؤيدي المعارضة.