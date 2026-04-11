وقت المفاوضات.. إيران تجبر مدمرة أمريكية على العودة وعدم عبور هرمز

أفادت رويترز عن مصدر باكستاني أن المحادثات جرت وجها لوجه بين ويتكوف وفانس وكوشنر وقاليباف وعراقجي وقائد جيش باكستان.

يأتي ذلك، فيما قالت وكالة فارس أن القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز وأن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنه إذا استمر تحرك المدمرة الأمريكية سيتم استهدافها خلال 30 دقيقة.

وأكدت وكالة فارس أن المدمرة الأمريكية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان.

من جانبها قالت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مدمرة أمريكية تعود من مضيق هرمز بعد تحذير حازم من إيران.

وذكر التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري كبير: لا صحة لادعاء أكسيوس بشأن عبور سفينة أمريكية مضيق هرمز.

وذكرت وكالة فارس: محادثات إسلام آباد دخلت المرحلة الفنية وأعضاء باللجان التخصصية في وفد إيران توجهوا لموقع المفاوضات.