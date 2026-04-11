ترامب يعلن بدء إعادة فتح مضيق هرمز وتطهيره من الألغام الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء عملية إعادة فتح مضيق هرمز وتطهيره من الألغام الإيرانية، في خطوة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وأوضح ترامب أن الجهود الجارية تشمل “تطهير” المضيق، في إشارة إلى إزالة أي تهديدات قد تعيق حركة السفن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحركات أوسع لحماية المصالح الاستراتيجية وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الدولية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، ما يجعله محورًا رئيسيًا لأي توترات أو تحركات عسكرية في المنطقة.