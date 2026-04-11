مصدر مقرب يكشف كيف فجرت ميلانيا ترامب فضيحة إبستين من جديد؟

في مشهد سياسي غير معتاد داخل البيت الأبيض، أثارت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب عاصفة إعلامية واسعة بعد خطاب حاد وغير مسبوق تناول علاقتها المزعومة بالممول المدان جيفري إبستين، في خطوة وصفها مقربون من عائلة ترامب بأنها “تحرك ذكي” محسوب بعناية قانونية وسياسية.

الخطاب الذي لم يتجاوز دقائق قليلة، لكنه أحدث صدى واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، أعاد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل، وسط انقسام بين من اعتبره دفاعًا ضروريًا عن السمعة، ومن رأى فيه تصعيدًا قد يعيد إشعال قضية كان يُفترض أنها هدأت.

خطاب غير مسبوق يربك واشنطن

بحسب تقرير نشرته “ديلي ميل”، ظهرت ميلانيا ترامب ببدلة رسمية رمادية وهي تلقي بيانًا مباشرًا من داخل البيت الأبيض، نفت فيه بشكل قاطع أي علاقة لها بإبستين أو شريكته، مؤكدة أن اسمها لم يرد في أي وثائق قضائية أو تحقيقات رسمية مرتبطة بالقضية.

وشددت على أنها “ليست ضحية لإبستين”، وأن أي تواصل سابق جرى بينهما لا يتعدى نطاق اللقاءات الاجتماعية العابرة التي تحدث في دوائر النخبة داخل نيويورك وفلوريدا.

الخطاب، الذي وصف بأنه “جاف وحاد ومباشر”، كسر الصورة التقليدية المعروفة عن ميلانيا، التي غالبًا ما عُرفت بنمط الظهور المحدود والصمت الإعلامي.

حسابات قانونية أم غضب متأخر؟

ونقلت الصحيفة عن مصدر قانوني مقرب من عائلة ترامب أن الخطاب قد يكون جزءًا من استراتيجية قانونية متقدمة، تهدف إلى تعزيز موقفها في أي دعاوى تشهير مستقبلية ضد شخصيات وإعلاميين أثاروا علاقتها المزعومة بإبستين.

ووفق هذا التفسير، فإن التصريح العلني والقاطع يهدف إلى تحويل أي تكرار لهذه الاتهامات إلى “سلوك متعمد”، ما قد يقوي موقفها القانوني في حال رفع قضايا تعويضات.

كما أشار المصدر إلى أن القوانين الأمريكية، خصوصًا المتعلقة بحرية التعبير، تفرض على الشخصيات العامة إثبات “سوء النية” في قضايا التشهير، وهو ما يجعل هذا النوع من التصريحات أداة قانونية مهمة.

ولم يقتصر الخطاب تأثيره على الجانب القانوني، بل أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في الحياة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع استمرار الجدل حول علاقته السابقة بإبستين والصور التي جمعت شخصيات بارزة في دوائر اجتماعية مشتركة.

وبحسب التقرير، فإن إعادة طرح هذه القضية جاءت في توقيت حساس، إذ يرى مراقبون أنها قد تؤثر على المشهد السياسي المرتبط بولاية ترامب الثانية، حيث لا تزال تداعيات القضية تلقي بظلالها على الرأي العام الأمريكي.

“ضربة محسوبة” أم اشتعال جديد للأزمة؟

ووصف مصدر قانوني الخطاب بأنه “ضربة جراحية دقيقة” تهدف إلى إغلاق باب الشائعات بشكل نهائي، لكنه في الوقت نفسه أقر بأن النتيجة قد تكون عكسية، إذ أعادت تصريحات ميلانيا فتح النقاش العام حول القضية بدلًا من إغلاقه.

وقال المصدر إن الخطوة، رغم دقتها القانونية، “أعادت إشعال النار بدل إخمادها”، خصوصًا في ظل التغطية الإعلامية الواسعة والتفاعلات السياسية المتسارعة.

وأثار الخطاب ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالبت بعض الجهات بعقد جلسات استماع في الكونجرس، والاستماع إلى شهادات الضحايا، في حين اعتبر آخرون أن الدعوات للتحقيق العلني قد تزيد من تعقيد الملف.

كما وجهت انتقادات لميلانيا من بعض الناجين من انتهاكات إبستين، الذين اعتبروا أن فتح الملف من جديد بهذا الشكل قد “يحملهم عبئًا إضافيًا” ويحول قضيتهم إلى ساحة سياسية.