ترامب يُعلن بدء المحادثات مع إيران في إسلام أباد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء المحادثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في خطوة وصفها بأنها "إشارة إيجابية في مسار العلاقات الدولية".

مستعدون للتحرك إذا تعثرت المفاوضات

ترامب أكد أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك وإعادة ترتيب الأمور في حال عدم سير المفاوضات وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وقال إن مفاوضات الطرفين ستكون تحت المراقبة المستمرة لضمان جدية الطرف الإيراني في التفاوض.

التأكيد على فتح مضيق هرمز

وأضاف ترامب أن "مضيق هرمز سيفتح قريبًا"، مما يعكس أهمية هذه المحادثات بالنسبة للتجارة العالمية وأمن الإمدادات النفطية.