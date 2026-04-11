مسؤول أمريكي: لم نتلق أي تهديدات من إيران بمهاجمة المدمرات بمضيق هرمز

أكد موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أنه لم نتلق أي تهديدات من إيران بمهاجمة المدمرات التي عبرت مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدول المستفيدة من الملاحة عبر مضيق هرمز افتقرت إلى “الشجاعة أو الإرادة” لاتخاذ خطوات مماثلة لما تقوم به الولايات المتحدة، في إشارة إلى دول أوروبا.

وأضاف ترامب أن بلاده تتحرك بشكل حاسم لضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، مؤكدًا أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين تدفق التجارة العالمية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.